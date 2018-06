Производители оружия объявили себя надеждой экономики

Американская ассоциация аэрокосмической промышленности (The Aerospace Industries Association) начала рекламную кампанию "Сила, которая поднимет Америку" ("The Strength to Lift America"), сообщает The Boston Globe. Ее основное предназначение - показать значимость аэрокосмической и оборонной индустрии для экономики США.

Рекламная кампания направлена, прежде всего, против наметившегося в последнее время снижения бюджета Пентагона. Предложения пойти на такой шаг поступили от консультативных советов военного ведомства США, а также были подтверждены на прошлой неделе министром обороны Робертом Гейтсом. Гейтс, в частности, в своей статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, подверг критике сторонников производства традиционного вооружения, отметив, что сейчас стоит сосредоточиться на таком, которое бы пригодилась в нетрадиционных конфликтах, таких как война с терроризмом.

Промышленники надеются убедить Барака Обаму не снижать финансирования программ перевооружения американской армии, а также включить авиационную промышленность в программу по спасению экономики, поскольку снижение военного бюджета напрямую затронет их интересы. К тому же, это может сказаться на развитии вооруженных сил США и привести к их техническому отставанию, считают активисты организации.

В оборонной сфере, по утверждению экспертов Американской ассоциации аэрокосмической промышленности, сегодня работают более 2 миллионов представителей среднего класса, в 50 штатах функционируют около 30 тысяч производств. К тому же, как считает руководитель организации, "оборонка" является ведущим экспортером американской продукции.

Лента.ру