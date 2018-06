Аппараты миссии ExoMars успешно отделились друг от друга на подлете к Марсу

Отделение Schiaparelli от TGO было запланировано на 14:42 по Гринвичу, передает Медуза.

Примерно через 20 минут Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило, что разделение прошло успешно. Сигнал об этом шел на землю 9 минут 36 секунд.

Незадолго до разделения аппаратов сотрудник ESA по имени Пьер продемонстрировал, как оно будет происходить:

.@ESA_TGO Spacecraft Operations Engineer Pierre demonstrates how @ESA_EDM separation will look #ExoMarspic.twitter.com/q2bWDwGGOM