Аппараты миссии ExoMars успешно отделились друг от друга на подлете к Марсу

Отделение Schiaparelli от TGO было запланировано на 14:42 по Гринвичу, передает Медуза.

Примерно через 20 минут Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило, что разделение прошло успешно. Сигнал об этом шел на землю 9 минут 36 секунд.

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Незадолго до разделения аппаратов сотрудник ESA по имени Пьер продемонстрировал, как оно будет происходить:

Планируется, что Schiaparelli и TGO долетят до Марса 19 октября. TGO должен будет начать маневр для выхода на марсианскую орбиту, а Schiaparelli — совершить посадку (она запланирована на 14:42 по Гринвичу).

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Миссия Европейского космического агентства (ESA) и Роскосмоса ExoMars стартовала с космодрома Байконур 14 марта. Модуль TGO будет изучать атмосферу Марса и распределение водяного льда в его грунте. Schiaparelli отработает технологию посадки.