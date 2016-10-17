Аппараты миссии ExoMars успешно отделились друг от друга на подлете к Марсу
Два аппарата миссии ExoMars - спускаемый аппарат Schiaparelli и орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) - отделились друг от друга и продолжают полет к Марсу по отдельности.
Отделение Schiaparelli от TGO было запланировано на 14:42 по Гринвичу, передает Медуза.
Примерно через 20 минут Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило, что разделение прошло успешно. Сигнал об этом шел на землю 9 минут 36 секунд.
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Незадолго до разделения аппаратов сотрудник ESA по имени Пьер продемонстрировал, как оно будет происходить:
.@ESA_TGO Spacecraft Operations Engineer Pierre demonstrates how @ESA_EDM separation will look #ExoMarspic.twitter.com/q2bWDwGGOM— ESA Operations (@esaoperations) October 16, 2016
Планируется, что Schiaparelli и TGO долетят до Марса 19 октября. TGO должен будет начать маневр для выхода на марсианскую орбиту, а Schiaparelli — совершить посадку (она запланирована на 14:42 по Гринвичу).
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Миссия Европейского космического агентства (ESA) и Роскосмоса ExoMars стартовала с космодрома Байконур 14 марта. Модуль TGO будет изучать атмосферу Марса и распределение водяного льда в его грунте. Schiaparelli отработает технологию посадки.