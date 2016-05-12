Поезд Hyperloop прошел первое успешное испытание

Устройство размером с автомобиль, внешнее похожее на сани и приводимое в движение электромагнитами проехало через пустыню Невады на скорости более 160 км/ч. Hyperloop стартовал на железнодорожных рельсах, а затем затормозило в "песчаной ловушке". Это было первое успешное испытание технологии "поезда будущего", сообщает naked-science.ru со ссылкой на Reuters.

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По планам компании Hyperloop One, которая занимается разработкой "поезда будущего", уже к концу этого года он начнет поднимать и переносить капсулы с людьми или грузами. Для этого в окрестностях Лас-Вегаса уже подготовлены специальные надземные трубы, по которым будет двигаться Hyperloop.

По словам исполнительного директора Hyperloop One Роба Ллойда, компания может начать регулярные грузоперевозки к 2019 году, а пассажироперевозки – к 2021 году.

Hyperloop был задуман Илоном Маском в 2013 году. Проект представляет из себя трубу, из которой откачан воздух, благодаря чему теоретически в ней возможно перевозить людей и грузы со скоростью до 1 200 км/ч. Общие затраты на проект оценивались в $6 млрд.