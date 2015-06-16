Основатель SpaceX и Tesla планирует построить сверхзвуковой пассажирский поезд

Маск объявил о начале конкурса на разработку специального пассажирского модуля, который будет передвигаться по трубе с низким давлением, используя эффект воздушной подушки, что сможет обеспечить движение с практически сверхзвуковой скоростью, передает ZN.UA.

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На данный момент работа над воплощением идеи в жизнь идет по двум направлениям. Hyperloop Transportation Technologies работает над построением пробного отрезка трубы длиной в 5 миль, в то время как Hyperloop technologies разрабатывает оборудование, которое будет обеспечивать функционирование проекта.

В заявлении компании SpaceX сказано, что "мы очень рады, что несколько частных компаний решились на разработку данного проекта. Поскольку мы сами не смогли разработать коммерческий вариант Гиперлупа, мы заинтересованы в помощи, которая позволит создать функциональный прототип устройства".

Впервые Маск озвучил предложение о создании данного устройства в 2013 году.