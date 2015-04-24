Сегодня первые покупатели получат Apple Watch

,В пятницу, 24 апреля, в этих странах умные часы получат те покупатели, которые успели первыми оформить через интернет стартовавший 10 апреля предзаказ, передает Lenta.ru по информации Reuters.

Как отмечает агентство, небольшая очередь заметна в магазинах Токио (около 50 человек). При этом старт продаж часов компании не вызвал ажиотаж, который обычно сопровождает каждые запуски новых продуктов Apple.

Читайте также"Умные" часы Apple Watch за $ 349 раскупили в первые минуты онлайн-заказов

В официальный старт продаж купить часы через физические магазины Apple Store будет невозможно. Посмотреть вживую и получить устройство можно только в шести бутиках по миру: Dover Street Market в Лондоне и Пекине, Maxfield в Лос-Анджелесе, Colette в Париже, 10 Corso Como в Милане и The Corner в Берлине, сообщает TechRadar. При этом предварительно нужно зарезервировать товар, так как устройства представлены в ограниченном количестве.

Ранее сообщалось, что покупатели, опоздавшие всего на час к началу приема предварительных заказов на новый гаджет, смогут получить некоторые модели Apple Watch не раньше августа.

Прием заказов стартовал в полночь 10 апреля, и запасы самых популярных моделей закончились буквально за час. В одни руки продают не больше двух Apple Watch. Однако в 22 апреля Apple заверила, что некоторые покупатели получат часы раньше, чем ожидается.

В начале апреля Bloomberg распространило письмо, в котором глава розничного подразделения Apple Анжела Арендс разослала своим подчиненным. В нем говорилось, что отправляя посетителей магазинов на сайт Apple за новинками, компания рассчитывает избавиться от традиционных очередей, которые выстраиваются каждый раз при выходе нового гаджета Apple. Компания до сих пор не раскрыла цифры предзаказов своих устройств.

Watch — первый принципиально новый гаджет Apple, к созданию которого не приложил руку Стив Джобс, контролировавший выпуск музыкальных плееров iPod, смартфона iPhone и планшета iPad. Сменивший его в кресле президента Apple Тим Кук и старший дизайнер Джони Айв начали работать над часами в 2011 году, уже после кончины Джобса. Часы доступны в двух модификациях — с размером экрана 38 и 42 миллиметра. Они стоят от 350 долларов до 17 тысяч.