Apple намерена избавиться от очередей у магазинов

Первые покупатели появляются у дверей магазинов более чем за неделю. Но теперь Apple задумала бороться с этим.

Вице-президент ритейла Анджела Арендс выдвинула новую концепцию организации старта продаж новинок компании. В частности, решено уменьшить количество ожидающих покупателей в очередях.

Читайте такжеApple рассказала о своих "умных часах" на YouTube (видео)Как пишет iphones.ru, сгласно направленной в розничные магазины памятке, в дни начала продаж Apple Watch и 12-дюймового MacBook продавцы будут стимулировать клиентов к онлайн-покупке новинок. Среди доводов «за» указываются наличие большого количества устройств на складах онлайн-магазина, простота оформления заказа, а также точная дата доставки девайсов покупателям.