Ученые обнаружили у пчел математические способности

Они выяснили, что пчелам доступны операции сложения и вычитания.

Ученые Мельбурнского королевского технологического университета обнаружили у пчел способности к базовым математическим операциям сложения и вычитания.

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Как сообщает Naked Science, они провели эксперимент с 14 особями пчел, который это подтвердил.

Сначала ученые научили насекомых ассоциировать со сложением синий цвет, а желтый — с вычитанием. Для этого насекомых помещали в начало Y-образного лабиринта с экранами на концах развилки, на которых демонстрировалось от одной до пяти геометрических фигур. Если фигуры были синими, то после развилки следовало лететь в том направлении, где фигур на одну больше, если желтыми — то в том, где меньше. Сладкий сироп использовался в качестве мотивации.

После того как связь «синий — увеличение», «желтый — уменьшение» была зафиксирована, ученые показали, что пчелы действительно «осознают» обе математические операции. Так, если в развилке Y-образного лабиринта демонстрировались синие фигуры, то они летели в сторону экрана, на котором их было на одну больше, а если желтые — к экрану с меньшим количеством фигур. Верный выбор они делали в 63-72 попытках из 100, в зависимости от особи. «Понимали» пчелы и равенство числа фигур: такой вариант в экспериментах считался неправильным.

Авторы считают, что такие способности могут быть действительно выгодными для пчел в естественных условиях, позволяя им лучше оценивать объемы доступных ресурсов и отслеживать их изменения. «С учетом 400 миллионов лет эволюционного развития, которые разделяют пчел и людей, эти находки показывают, что математические расчеты намного доступнее для животных, чем это считалось до сих пор», — резюмируют они в статье.

Как сообщал УНИАН, ученые установили, что орангутанги оказались умнее семилетних детей.