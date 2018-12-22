Ученые установили, что орангутанги оказались умнее семилетних детей

Международная группа биологов и психологов обнаружила, что орангутанги быстрее находят решения сложных задач, чем даже восьмилетние дети.

Зоологи из Лейпцигского зоопарка в Германии пришли к выводу, что орангутанги могут лучше решать задачи с применением орудий, чем дети.

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Международная группа биологов и психологов обнаружила, что орангутанги быстрее находят решения сложных задач, чем даже восьмилетние дети. Более того, они не требуют подсказки, как часто случается с детьми, передает Би-би-си.

"Мы давали орангутангам вертикальную трубу, в которой помещалась корзинка с наградой, имеющая ручку, а также прямой кусок проволоки. Вторая задача была сходной - приматам давалась горизонтально размещенная труба и проволока, изогнутая под углом 90 градусов", - рассказывает когнитивный биолог Изабелл Лаумер, которая возглавляла группу исследователей.

В первом случае от приматов требовалось согнуть из проволоки крючок, чтобы достать приманку из вертикальной трубы. Во втором типе задач, наоборот, от них требовалось разогнуть проволоку, чтобы вытолкнуть приманку из трубы.

Несколько орангутангов решили обе эти задачи, а две обезьяны справились с ними за считанные минуты. Однако дети оказались не столь ловкими. Трех-пятилетние дети редко справлялись с подобными задачами, и менее половины семилетних детей смогли найти решения. И только восьмилетние дети уверенно сгибали и разгибали проволоку.

Однако не стоит отчаиваться. Дети во всех возрастных группах находили решения после того, как им показывали, как изготовлять и применять необходимое орудие. Это указывает на то, что тут дело не в развитии интеллекта, а в социально-когнитивном поведении.

"Решение сложных задач связано с активностью определенных участков префронтальных разделов коры головного мозга, которые у детей формируются в более позднем возрасте, - говорит Лаумер. - Этот фактор, а также сильная зависимость детей от социальных навыков, могут объяснить полученные нами результаты".