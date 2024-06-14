Властелин Кремля попытался заверить, что у него не было цели штурмовать Киев.

Путин заявил, что Кремль не планировал захватывать Киев в начале так называемой "СВО", поскольку политического решения о штурме украинской столицы не было.

"Наши соединения действительно стояли у Киева. У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших дальнейших действий. Но политического решения о штурме трехмиллионого города, кто бы чего не говорил и не домысливал, не было. По сути это было ни что иное как операция по принуждению украинского режима к миру", - признался российский диктатор.

Он попытался убедить, что его войска были под Киевом для того, чтобы подтолкнуть украинские власти к переговорам и "попытаться найти приемлемые решения и тем самым прекратить войну, развязанную Киевом против Донбасса еще в 2014 году".

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Напомним, 29 марта 2022 года, после ожесточенных боев, оккупанты отошли от Киева.

Далее Путин начал нести бред о том, что украинские власти устроили известную провокацию в Буче, после которой приостановили участие в переговорном процессе и отказались от подготовленного варианта договоренности. Вероятно властелин Кремля тут имеет ввиду переговоры, проходившие в Стамбуле.

"Думаю понятно, для чего была нужна эта грязная провокация - чтобы объяснить отказ от тех результатов, что были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут. Сделано это было, как мы теперь знаем, по указке западных кураторов", - провозгласил диктатор уже давно заученную им мантру.

Переговоры в Стамбуле

В марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры при участии представителей Украины, РФ и Турции. Договоренность, достигнутая между Москвой и Киевом, предполагала, что Украина будет нейтральным и безъядерным государством, не допустит размещения иностранных войск на своей территории. Договор не предусматривал запрета на вступление Украины в ЕС.

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