Алексей Арестович отметил, что в России поняли, что взять большие города у них не получится

Оккупанты сконцентрировались на "освобождении Донбасса". Российские войска захватывать Киев, Харьков и Одессу не будут.

Об этом заявил советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

По его словам, в России поняли, что взять большие города у них не получится, поэтому они сконцентрируют свое внимание на Донбассе.

"Россия в течении недели-двух выведет войска с Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс. Они поняли, что не получится взять большие города, объявили о завершении первой фазы "спецоперации" и началу второй - "освобождение Донбасса", - отметил Арестович.

При этом он указал, что российские войска не будут захватывать Киев, Харьков и Одессу.

"У них теперь три задачи: окружить наши войска в зоне ООС, полностью оккупировать Мариуполь и удержать Юг. Если они Херсон потеряют, то обрушится вся их Мариупольская оккупация. И это все. Захвата Киева, Харькова, Одессы не будет", - подытожил советник главы ОП.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только пытались захватывать военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города

С 24 февраля в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 136 детей, почти 200 ранены.

В тот же время украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 16,4 тысячи оккупантов.

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