По его словам, вброс о сдаче украинских интересов был сделан РФ, чтобы прикрыть государственную измену Путина.

Президент РФ Владимир Путин показал документ, который якобы является "планом мира" с Украиной. Российский лидер утверждал, что соответствующие договоренности были достигнуты во время переговоров в Стамбуле. Среди прочего там указывалось и уменьшение количества ВСУ и военной техники.

Экс-советник ОП, военный эксперт Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил, что это "наглое вранье".

"На что это рассчитано? Что будут говорить: "Но они (украинские власти - УНИАН) же собирались, мысленно согласились с таким тяжким уроном безопасности". На это все рассчитано. Они (россияне - УНИАН) внимательно следят за нашим полем и видят, какие мысли забрасываются - "если бы не Зеленский, то не было бы войны", "Зеленский пришел на соглашательской позиции", "Зеленский не занимался Вооруженными силами", "Зеленский все делал, чтобы проиграть войну", а в конце должен был "сдать все" - и Крым, и Рим, и медные трубы", - объясняет эксперт.

По его мнению, это четкий вброс, чтобы перебить недавнее заявление беларусского диктатора Олександра Лукашенко о том, что якобы Путин собирался сдать Крым в длительную аренду. По закону РФ он совершил бы государственную измену.

"Они, чтобы отвлечь мысли о путинской измене, решили Зеленскому повесить измену", - добавил Арестович.

Эксперт рассказал, что переговоры с РФ начались с "нереальных козырей и требований" из-за которых украинская делегация "долго ржала им в лицо".

"Они скромнели-скромнели-скромнели и все дошло до, в принципе, вменяемых договоренностей. Насколько я помню, они выводили все войска, сняли претензии про русский язык, культуру и даже нейтральный статус. Там было все в нашу пользу. Но единственный вопрос, один из немногих, это была численность Вооруженных сил Украины и наступательного вооружения", - сказал он.

Арестович был поражен низким уровнем подготовки российской делегации, которая плохо разбиралась в документах и даже не понимала значения слов "наступательное вооружение".

Позиции Украины и РФ по окончанию войны

Власти России неоднократно заявляли, что открыты для мирных переговоров, но при условии, что Украина признает аннексированные ею территории.

Президент Украины Владимир Зеленский же представил формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. Документ предусматривает восстановление контроля Украины над своей территорией, возвращение военнопленных и привлечение россиян к ответственности за военные преступления. Он также предлагает решить проблему ядерной безопасности, которая поставлена под угрозу из-за оккупации Запорожской атомной электростанции, и продовольственной безопасности путем защиты экспорта зерна.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что действующее руководство Украины никогда не согласится на мирные переговоры с Россией на невыгодных для нас условиях.

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