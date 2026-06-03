Украина и Венгрия достигли соглашения по вопросам нацменьшинств, - Мадьяр

По словам Мадьяра, если Киев выполнит свои обязательства, Венгрия поддержит открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Киев и Будапешт достигли "всеобъемлющего соглашения" в отношении венгерского национального меньшинства в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав 100-тысячного венгерского меньшинства", – рассказал Мадьяр.

Премьер Венгрии отметил, что это соглашение стало результатом нескольких недель интенсивных переговоров на экспертном уровне между венгерской и украинской сторонами. Он добавил, что в переговорах также участвовали политические организации венгерской общины Закарпатья и церкви.

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"Мне очень приятно, что за день до Дня национального единства я могу объявить, что украинское правительство обязалось в ближайшее время включить согласованные меры в свое законодательство, тем самым предоставив нашим землякам в Закарпатье гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем те, которые они имели до сих пор", - подчеркнул Мадьяр.

По словам премьера Венгрии, если Киев выполнит свои обязательства, венгерское правительство поддержит открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз.

Мадьяр анонсировал встречу с Зеленским - что известно

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что он может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Береговом Закарпатской области после завершения украинско-венгерских консультаций.

Также Мадьяр говорил о том, что создание правительства партии "Тиса" открывает новую возможность в отношениях между Украиной и Венгрией.

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