Новые раскопки на месте Волынской трагедии дали неожиданный результат, – Минкульт

У исследователей, очевидно, были совсем другие ожидания в отношении изучаемого места.

Новый раунд поисково-эксгумационных работ на местах возможного массового захоронения жертв Волынской трагедии не выявил ни одной братской могилы. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, которое курирует эти исследования.

Отмечается, что поисковые работы на территории села Углы Сарненского района Ровенской области проводили совместно украинские и польские специалисты. Они обследовали все запланированные участки общей площадью 1000 квадратных метров. В частности, была тщательно исследована территория бывшего немецкого евангелического кладбища и участки рядом, где, по свидетельствам, якобы были похоронены поляки, погибшие во время трагических событий 1943 года.

Исследование выявило лишь гражданские захоронения конца XIX – начала XX века на старом кладбище и единичное захоронение мужчины, обстоятельства и время смерти которого еще предстоит установить. А вот массовых захоронений, которые относились бы к лету 1943 года, не обнаружили.

Видео дня

Справка УНИАН. До Второй мировой войны село Углы имело смешанное украинско-польское население. По имеющимся свидетельствам, в мае 1943 года польская часть села была уничтожена, а сам населенный пункт фактически перестал существовать в довоенном виде. В исторических источниках, в частности, утверждается, что 12 мая 1943 года подразделения УПА "очистили" село от польского населения, убив около 100 поляков и нескольких украинцев. Однако точные обстоятельства, ход событий и количество жертв остаются недостаточно изученными из-за нехватки свидетельств и материальных доказательств.

Польша завышает количество жертв Волынской трагедии

Как писал УНИАН, ранее украинские историки и чиновники поставили под сомнение количество польских жертв Волынской трагедии, которое озвучивают в Польше. Так, в польской историографии принято говорить о 100–150 тысячах убитых поляков. Однако эти оценки не подтверждены фактами.

Например, во время раскопок в селе Пужники на Тернопольщине обнаружили останки 42 жертв Волынской трагедии, тогда как польские специалисты ожидали, что найдут там как минимум в два-три раза больше.

Вас также могут заинтересовать новости: