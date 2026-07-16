В 2022 году 77,5% поляков поддерживали военную помощь Украине.

Более 52% граждан Польши поддерживают дальнейшее оказание военной помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

За продолжение военной помощи Украины со стороны Польши выступили 52,2% респондентов. Еще 45,2% опрошенных заявили, что не поддерживают дальнейшую поддержку Украины, а еще 2,5% - не определились с ответом.

В издании отметили, что однозначно за продолжение помощи Украине высказались 22,6% респондентов. Еще 23,7% человек заявили, что они однозначно против дальнейшей поддержки Украины.

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Журналисты обратили внимание на то, что в группе противников продолжения военной помощи Украине преобладают сторонники оппозиции, включая "Право и справедливость", "Конфедерацию свободы и независимости", "Левые вместе". (64%) В основном это люди в возрасте от 30 до 39 лет (66%), жители сельской местности (55%) и люди с начальным или профессиональным образованием (51%).

В издании напомнили, что аналогичный опрос, проведенный в 2022 году вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины, показал, что тогда 77,5% респондентов поддерживали военную помощь Украине. Тогда всего 18,3% людей высказались против.

Рейтинг Навроцкого в Польше установил исторический рекорд

Ранее опрос IBRiS показал, что рейтинг доверия поляков к президенту Каролю Навроцкому достиг исторического максимума, превысив предыдущий рекорд, установленный Шимоном Головней.

Согласно опросу, Навроцкий получил 54,8% положительных оценок доверия. Это на 8,4 процентных пункта больше, чем месяц назад.

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