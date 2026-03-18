В Раде хотят запретить отправлять военнослужащих в бой сразу после прохождения БЗВП

В Верховной Раде Украины предлагают установить ограничения на привлечение военнослужащих к непосредственному участию в боевых действиях сразу после завершения военной подготовки. Речь идет о зарегистрированном в парламенте законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" (№15086).

Им предусматривается установить, что военнослужащие, проходящие военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации (в том числе военную службу лиц офицерского состава), в течение трех месяцев после завершения базовой общевойсковой подготовки или после выпуска из высших военных учебных заведений не привлекаются к непосредственному участию в боевых действиях.

В чем заключается проблема

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно оценкам военных экспертов и открытым заявлениям командиров, "наибольший риск потерь наблюдается в первые недели после прибытия военнослужащего на фронт, когда он еще не адаптирован к боевому стрессу, не знает особенностей позиций и не интегрирован в подразделение".

В то же время действующее законодательство Украины не содержит положений, которые устанавливали бы ограничения на привлечение военнослужащих к непосредственному участию в боевых действиях сразу после завершения БЗВП или после выпуска из высших военных учебных заведений.

Так, на практике это приводит к ситуациям, когда военнослужащие сразу после завершения обучения (подготовки) направляются в подразделения для выполнения боевых задач на линии боевого столкновения без достаточного времени для адаптации к боевой обстановке, углубленного освоения военной специальности, приобретения практических навыков в составе подразделения и прохождения дополнительного боевого слаживания.

Какое предлагается решение

"Учитывая сложность современных боевых действий и необходимость высокого уровня подготовленности личного состава, возникает потребность в установлении на законодательном уровне минимального срока, в течение которого военнослужащие после завершения военной подготовки (обучения) не будут привлекаться к непосредственному участию в боевых действиях", – говорится в пояснительной записке.

Сколько времени продлится мобилизация

Как сообщал УНИАН, ранее полковник Владимир Кобылянский, заместитель начальника 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, подчеркнул, что пока в стране продолжается большая война, остановить мобилизацию невозможно.

По его словам, переложить все на рекрутинг невозможно, никакими контрактами или иностранцами заменить мобилизацию также невозможно.

