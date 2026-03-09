В 'Резерв+' появилась возможность запланировать визит в ТЦК

Пользователи будут получать напоминания о запланированном визите в ТЦК в виде push-уведомлений.

С 9 марта визиты в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) можно планировать через мобильное приложение "Резерв+". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что с помощью электронной очереди можно выбрать удобную дату и время визита за несколько кликов в смартфоне. Теперь военнообязанным, призывниками и резервистам не обязательно стоять в очередях.

В Минобороны поделились, что пользователи также будут получать напоминания о запланированном визите в ТЦК в виде push-уведомлений.

"В то же время сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным", - добавили в Минобороны.

Более того, в Минобороны подчеркнули, что запись через "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.

Что означает отметка "ВОС 999" в "Резерв+"

Ранее УНИАН рассказал, что означает отметка "ВОС‑999. Требует базовой военной подготовки (БЗП)" в приложении "Резерв+". В официальных разъяснениях Минбороны отмечается, что "ВОС-999" присваивается военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы, а следовательно, не имеют другой военной специальности в учете.

То есть эта отметка – ВОС 999, требующая прохождения базовой общевойсковой подготовки – свидетельствует лишь о том, что у человека отсутствует подтвержденный опыт в военном деле, и в случае мобилизации или призыва его нельзя будет отправлять сразу на фронт. На практике это лишь информационный статус, который фиксирует потребность в специальной подготовке, а не определяет, кто нуждается в БЗВП на данный момент.

