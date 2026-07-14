Рада проголосовала за отставку Свириденко с поста премьер-министра

Это означает одновременную отставку всего состава правительства Украины.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 258 народных депутатов.

Это означает одновременно отставку всего состава правительства.

Что этому предшествовало

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Вчера, 13 июля, в Верховную Раду Украины поступило заявление премьер-министра Свириденко об отставке с должности.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и, в частности, новую должность для нынешнего премьер-министра Юлии Свириденко.

Он заявил, что Украина меняет политическую стратегию, и за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ.

Назначение Юлии Свириденко на должность

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2025 года Верховная Рада Украины поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра.

14 июля 2025 года стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьер-министру Украины, министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины. В то же время глава государства заявил, что опыт премьер-министра Дениса Шмыгаля пригодится на посту министра обороны.

15 июля Шмыгаль написал заявление об отставке. 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Шмыгаля и его правительства. За соответствующее решение проголосовали 261 депутат.

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