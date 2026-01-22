Волонтер Стерненко получил должность в Минобороны: Федоров раскрыл детали

Глава ведомства отметил, что они разделяют общее видение развития дронных подразделений и рассчитывают на практические результаты от этого сотрудничества.

Волонтер Сергей Стерненко присоединился к команде министра обороны Михаила Федорова и стал его советником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно он беседовал с Президентом - мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - написал он.

По его словам, есть несколько треков, над которыми Министерству обороны нужно работать уже сейчас.

"Первый - базовое обеспечение дроновых подразделений. Поставки также нужно систематизировать - военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас. Еще один фокус - аналитика и эффективность. Именно здесь поможет экспертиза Сергея. Сейчас только 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений врага", - добавил Федоров.

Министр утверждает, что их цель - помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян:

"Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом - мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и фидбек военных".

Покушение на Стерненко

1 мая на Стерненко было совершено покушение с применением огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников СБУ нападающая была задержана на месте. Впоследствии волонтера прооперировали, и он намекнул, что к нападению, вероятно, причастна Россия.

