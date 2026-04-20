Оккупанты пытались убить советника министра обороны 'Флеша'

Сергей Бескрестнов сам вышел на связь и сообщил некоторые детали.

В ночь на понедельник, 20 апреля, россияне пытались убить советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену его дома.

"Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное – я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", - заявил он в публикации в Facebook.

Сергей "Флеш" Бескрестнов - последние новости

Ранее УНИАН писал, что Флеш предупредил о новой угрозе от российских "Шахедов". Они начали взрываться через некоторое время после падения. В результате таких инцидентов уже даже есть погибшие.

Видео дня

Кроме того, он также комментировал уничтожение сети наведения "Шахедов" из Беларуси. В частности, он рассказал о том, как именно работала эти точки.

