"Узнал на заседании Кабмина": Нефедов подтвердил свое увольнение с должности руководителя таможни

По словам Нефедова, министр финансов сегодня от него убежал.

Бывший руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил, что его отправили в отставку сегодня вечером.

Об этом он сказал в комментарии НВ.

Экс-чиновник уточнил, что не знает причину такого решения Кабмина.

"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", - сообщил Нефедов.

Кроме того, он подтвердил, что глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и заместитель председателя Государственной фискальной службы Дмитрий Венциковский также уволены.

Ранее сегодня об увольнении Нефедова и Верланова сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Нефедов руководил ГНС с июля 2019 года. До этого в течение четырех лет был первым заместителем министра экономического развития и торговли.