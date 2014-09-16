Херсонские таможенники задержали партию российских учебников по военному делу, которые везли в Умань
Херсонские таможенники на пункте пропуска «Ставки» Каланчакского района Херсонской области задержали партию книг и учебников по военному делу российских издательств, которые переправлялись из Симферополя в Умань.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Херсонской области, таможенники задержали автомобиль с печатной продукцией российских издательств, которые направлялись почтовыми отправлениями.
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Во время осмотра грузового отделения были обнаружены 10 картонных коробок, в которых содержалось 114 наименований печатных изданий в количестве 513 шт. напечатанных российскими типографиями, с отметкой о поставщике - ООО «Солвек Сити» г. Москва. Среди обнаруженных книг были: «Четвертый путь - введение в четвертую политическую теорию», «Социология мировых цивилизаций», «Снайперская подготовка», «Тактико-специальная подготовка войскового разведчика внутренних войск» и другие.
Документы о таможенном оформлении товара отсутствовали.
За нарушение таможенных правил, определенных статьей 484 Таможенного кодекса Украины, был составлен протокол, товары изъяты.