Силы АТО уничтожили лагерь террористов под Славянском, убиты 250 боевиков
14:33, 01 июля 2014Политика
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Артиллерия 25-й отдельной Днепропетровской воздушной-десантной бригады разгромила тренировочный лагерь террористов под Славянском. В результате чего убиты минимум 250 террористов.
Силы АТО уничтожили базу боевиков возле Славянска / фото @Sloviansk
По словам одного из офицеров артиллерии, на территории лагеря были обустроены тир, кухня, в которую и попали снаряды, выпущенные артиллеристами, сообщает LB.ua.
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«На месте боя, как доложили разведчики, было уничтожено более 250 террористов, две трети из которых - чеченцы, остальные - славянской внешности», - сказал он.
Сейчас украинская артиллерия ведет огонь по противнику, который окопался возле Новоалександровки. «Вчера была там колона, к счастью, они успели только окопаться в земле, без защиты в виде бетонных блоков» - отметил офицер.
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