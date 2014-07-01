Силы АТО уничтожили лагерь террористов под Славянском, убиты 250 боевиков

По словам одного из офицеров артиллерии, на территории лагеря были обустроены тир, кухня, в которую и попали снаряды, выпущенные артиллеристами, сообщает LB.ua.

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«На месте боя, как доложили разведчики, было уничтожено более 250 террористов, две трети из которых - чеченцы, остальные - славянской внешности», - сказал он.

Сейчас украинская артиллерия ведет огонь по противнику, который окопался возле Новоалександровки. «Вчера была там колона, к счастью, они успели только окопаться в земле, без защиты в виде бетонных блоков» - отметил офицер.