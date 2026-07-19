Провал Путина в Украине ускорит распад России, – историк

Историк заявил, что война в Украине обнажила пределы военной мощи России, а Дальний Восток может стать началом нового этапа ее имперского упадка.

Британско-польский историк Норман Дэвис считает, что полномасштабная война против Украины стала стратегическим провалом для правителя России Владимира Путина и может ускорить процесс распада РФ. Такое мнение он высказал в эфире программы On the Record на канале TVP World, передает Kyiv Post.

По словам историка, попытка Кремля восстановить Российскую или Советскую империю в новом формате потерпела серьезную неудачу.

"Попытки Путина восстановить Советскую или, по крайней мере, Российскую империю в новой форме потерпели крупный провал", – заявил Дэвис.

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Он отметил, что за более чем два десятилетия пребывания у власти Путин смог восстановить лишь отдельные элементы бывшей советской сферы влияния, при этом война продемонстрировала ограниченные возможности российской армии.

"Это демонстрация слабости России", – подчеркнул историк, сравнив современные Вооруженные силы РФ с советской Красной армией времен окончания Второй мировой войны.

Дэвис также заявил, что Россия все больше зависит от Китая:

"Россия теперь является вассалом Китая".

По его мнению, именно Дальний Восток может стать регионом, где начнется новый этап распада российского государства. Историк обратил внимание на то, что Китай уже доминирует там в сфере торговли и активно использует природные ресурсы региона.

Отдельно Дэвис предположил, что со временем Китай может вернуть себе Владивосток, который в XIX веке перешел от империи Цин к Российской империи.

Разговоры о провале России – последние новости

Как сообщал УНИАН, лидеры европейских стран начинают осознавать, что Россия не достигнет своих целей в войне против Украины, и это будет означать ее поражение. Такое развитие событий будет сопряжено с рисками для Европы, и план реагирования на них необходимо разработать уже сейчас.

Если год назад время играло на руку России, которая была готова вести войну на истощение в Украине, то сейчас "военная машина Путина столкнулась с серьезными структурными проблемами". "Россия не побеждает, и пока трудно представить, как она сможет это сделать", – считают авторы.

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