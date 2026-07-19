Из-за ночной атаки общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями

Возможны задержки в движении некоторых троллейбусов, трамваев и автобусов.

В результате массированной атаки в ночь на 19 июля трамваи, троллейбусы и автобусы в Киеве курсируют с изменениями. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями.

В частности, возможны задержки в движении троллейбусов №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваев №№ 14, 15, 18 и автобусов №№ 2, 9, 50, 112.

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Для пассажиров трамваев № 14 и № 15 организован временный автобусный маршрут № 14-Т, который курсирует от проспекта Видрадного до Дегтяревского путепровода.

Как организованы маршруты троллейбусов:

№ 19 – пл. Космонавтов – Повитрофлотский путепровод;

№ 31 – ул. Милославская – Дегтяревский путепровод;

№ 35 – Кадетский Гай – бульв. Чоколевский – ул. Вадима Гетьмана, далее по своему маршруту;

№№ 6, 18, 28, 33 – до ст. м. "Почайна";

№№ 16, 23 – до ст. м. "Дорогожичи".

Как организованы маршруты автобусов

№ 2 – ул. Вахтанга Кикабидзе – ул. Любомира Гузара – ул. Вадима Гетьмана – ул. Шулявская;

№ 9 – ул. Вахтанга Кикабидзе – бульв. Вацлава Гавела;

№ 50 – ул. Северная – ст. м. "Дорогожичи";

№ 112 – до ул. Ивана Микитенко – ул. Сечевых Стрельцов.

Ночная атака: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 19 июля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеской баллистики, в столице раздались многочисленные взрывы. В столице один человек погиб, 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

В Днепровском районе поступило сообщение о задымлении вблизи торгового центра. Также в результате падения обломков произошло возгорание в общежитии. В Деснянском районе произошло попадание на территорию нежилой застройки. Также зафиксировано возгорание автомобилей. В Соломенском районе произошло попадание на территорию нежилой застройки. Также обломки упали возле жилого дома – повреждены окна, со второго этажа спасли человека.

В Шевченковском районе в результате падения обломков горела трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей. В жилом доме по соседству выбиты окна.

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