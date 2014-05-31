Кадыров заявляет, что на востоке Украины находятся всего 14 чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на юго-востоке Украины находится до 14 чеченцев, причем один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщает РИА Новости.

Таким образом глава республики прокомментировал сообщения СМИ о том, что на юго-востоке воюет большое число чеченцев.

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"Сегодня украинские СМИ заявляют, что находятся на юго-востоке, в Донецке чеченские спецподразделения. Это абсолютная неправда. Там всего, по нашим подсчетам, 14 чеченцев", — заявил Кадыров в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву, отрывок из которого был показан в эфире в пятницу. По его словам, один человек погиб, четыре человека получили ранения.

Как сообщал УНИАН, На видео телеканала CNN боевики в Донецке признались, что они «добровольцы из Российской Федерации, кадыровцы».