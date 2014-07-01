К Славянску движется колонна тяжелой артиллерии - журналист

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Саймон Островски, сообщает 5 канал.

В колонне, по его словам, были тяжелые самоходные гаубицы и ракетные установки залпового огня "Ураган".

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Позже в сети появились любительские фото и видео колонны тяжелых автоплатформ, перевозящих бронетехнику.

На обнародованных кадрах можно распознать 152-мм самоходные гаубицы Мста-С и бронированную ремонтно-эвакуационной машину с четкими сине-желтыми флажками на бортах.