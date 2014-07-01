К Славянску движется колонна тяжелой артиллерии - журналист
01:20, 01 июля 2014Политика
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В направлении Славянска продвигается большая колонна украинской бронетехники.
Под Славянск везут тяжелую технику / фото Евромайдан
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Саймон Островски, сообщает 5 канал.
В колонне, по его словам, были тяжелые самоходные гаубицы и ракетные установки залпового огня "Ураган".
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Позже в сети появились любительские фото и видео колонны тяжелых автоплатформ, перевозящих бронетехнику.
На обнародованных кадрах можно распознать 152-мм самоходные гаубицы Мста-С и бронированную ремонтно-эвакуационной машину с четкими сине-желтыми флажками на бортах.
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