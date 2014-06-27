Священник РПЦЗ: Боевики в Славянске прячут за храмами минометы и оттуда обстреливают украинскую армию

Об этом сообщает ”Религия в Украине”.

«Боевики в Славянске прячут за православными храмами минометы и оттуда ведут обстрел позиций украинской армии. И когда в ответ украинская артиллерия бьет по огневым точкам боевиков, то, естественно, снаряды иногда попадают и в сторону храма”, - сообщил священник.

По его словам, после объявления украинской стороной перемирия сепаратисты, проигнорировав это перемирие, ночью 21 июня атаковали украинские войска на горе Карачун, устроив обстрел из ”зениток” и крупнокалиберных пулеметов. Ряд российских СМИ при этом заявил, будто ”под Славянском освобождена гора Карачун”.

”По всей видимости, план по срыву перемирия и ночному захвату позиций на горе Карачун разрабатывался непосредственно в Москве и уже заранее были заготовлены соответствующие сообщения для российских СМИ, - сказал священник. - Усиленная атака началась в четыре утра и длилась несколько часов. Расчет был на неожиданность и неготовность украинских солдат, получивших из Киева приказ о перемирии. Поэтому российские СМИ поторопились сообщить, что Карачун уже их. Однако атака была успешно отражена”.

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Комментируя сообщение Горловской и Славянской епархии УПЦ (МП) о том, что украинские войска якобы целенаправленно стреляют в храмы и жилые кварталы, священник РПЦЗ указал на надуманность этого утверждения. ”Никто целенаправленно не стрелял по храмам, иначе бы от этих храмов уже ничего не осталось. Все те факты, что приводятся в СМИ (выбитые окна или поврежденные ограды), лишь подтверждают случайность попадания снарядов в их сторону. По всей видимости, этот благочинный сознательно скрывает правду, или же ему угрожают боевики. У большинства из них нет ничего святого, это типичные большевики и уголовники, которые держат в заложниках мирных жителей. И это по их вине гибнут люди. Если бы среди боевиков действительно были православные христиане, то они никогда не стали бы вести огонь, прикрываясь храмами и жилыми кварталами”, - сказал он.

Священник РПЦЗ ежедневно совершает молебны и исповедует солдат украинского батальона. По его словам, в батальоне нет никаких ”фашистов”, ”правосеков” и других радикалов: ”Здесь обыкновенные 19-летние призывники, еще совсем ”зеленые” и неопытные. У большинства из них нет даже бронежилетов. Это дети, которых каждый день убивают профессиональные и хорошо вооруженные наемники из РФ, прошедшие горячие точки в Чечне, Осетии и Абхазии”.

Священник рассказал, что среди украинских солдат большинство составляют русскоязычные, в том числе и русские по национальности. ”Несмотря на национальные и языковые различия, все они горячо любят свою земную Родину – Украину, и готовы сражаться за нее”, - сказал священник.