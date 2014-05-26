Военные под Новоайдаром жалуются на нехватку боеприпасов: "Армия нас ничем не обеспечивает"

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник подразделения ВСУ, которое базируется под Новоайдаром, подполковник Сергей Мельничук.

«Вчера нам поступила команда обеспечить волеизъявление граждан Украины, чем мы успешно и занимались. Когда поступила информация, что в Новоайдарском районе группа вооруженных людей терроризирует избиркомы, на место происшествия выехала оперативная группа, которая встретила сопротивление боевиков», - сообщил он. (УНИАН: 25 мая в Новоайдарском районе на севере Луганской области подразделениями АТО уничтожены двое террористов, 14 задержаны).

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Но Мельничук отметил, что «армия нас ничем не обеспечивает, оружием, боеприпасами, я уже не говорю об обуви, средствах защиты, инженерных заграждениях, этого фактически не дают».

«Есть конкретные люди в командовании, которые не обеспечивают ни оружием, ни боеприпасами, и если бы этой ночью была атака на мое подразделение, у нас на десять минут боя оставалось боеприпасов», - заявил подполковник.

«Хорошо, что есть другие армейские начальники, которые одолжили боеприпасы, меня мой прямой начальник не обеспечил, но соседи одолжили. Хотя те боеприпасы, которые мне положены, я за них расписался, они лежат рядом, их просто не дали мне», - сетует начальник подразделения.