В день выборов украинские силовики задержали 13 террористов в Луганской области

Об этом сообщил официальный представитель АТО Владислав Селезнев.

"Выполняя специальные действия украинские силовики провели операцию по обезвреживанию группировки боевиков, которое пыталось сорвать ход выборов в одном из районов на севере Луганской области. В результате действий украинских военнослужащих 13 террористов были задержаны, а еще двух уничтожили", - написал он в соцсети.Читайте такжеПосле выборов антитеррористическая операция будет продолжена - Ярема

У боевиков было изъято 12 автоматов и ручной пулемет Калашникова. По предварительным данным оружие террористов имеет «крымскую» историю, то есть была захвачена во время штурма одной из крымских частей, отметил Селезнев.

Он также подчеркнул, что ширится движение сопротивления действиям боевиков, растет недовольство местных жителей действиями сепаратистов, которые терроризируют жителей региона и привносят хаос и беззаконие.Читайте такжеНа Луганщине в ходе АТО задержали "какого-то прокурора РФ из Крыма" и "казака-атамана" - СМИ

"Сепаратисты, чувствуя неминуемую ответственность за свои действия, принимают меры, чтобы покинуть район АТО. С этой целью на рассвете 26 мая боевики совершили обстрел одного из блок-постов в районе населенного пункта Славянск. В ответ украинские силовики применили стрелковое оружие. Во время проведения поисково-рейдовых действий в районе блок посту найдено двух убитых боевиков", - сообщил официальный представитель АТО.