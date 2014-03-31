Стрелок с Крещатика был пьян, его задержали - Аваков

Об этом глава МВД сообщил в Facebook.

По словам Авакова, "стрелок был пьян".

"Стрелок передан - он в следственном изоляторе СБУ - направляю туда следователей. Что делать с остальными участниками - решаем", - сообщил министр.

По его информации, задержанный - член "Правого сектора" Андрей Козюбчик 1981 года рождения.

"Следователь начал допрос", - отметил Аваков.