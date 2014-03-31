Стрелок с Крещатика был пьян, его задержали - Аваков
22:48, 31 марта 2014Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, человек, который стрелял на Крещатике и ранил трех человек, задержан.
Человек, который стрелял на Крещатике и ранил трех человек, задержанный / REUTERS
Об этом глава МВД сообщил в Facebook.
По словам Авакова, "стрелок был пьян".
"Стрелок передан - он в следственном изоляторе СБУ - направляю туда следователей. Что делать с остальными участниками - решаем", - сообщил министр.
По его информации, задержанный - член "Правого сектора" Андрей Козюбчик 1981 года рождения.
"Следователь начал допрос", - отметил Аваков.
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