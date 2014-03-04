Возле Харьковской, Луганской и Донецкой областей - скопление военной техники РФ

Кроме Крыма, Россия сосредоточивает войска у сухопутных границ нашего государства, сообщает ТСН.

В Госпогранслужбе сообщают, что наблюдается скопление военной техники на территории РФ вблизи госграницы возле Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Такие данные могут свидетельствовать о подготовке российской стороны к вторжению.

Вместе с тем Госпогранслужба Украины сообщает, что "с целью недопущения въезда в Украину с территории РФ организованных групп, отдельных лиц, которые могут участвовать в мероприятиях экстремистского характера, проводится усиленный пограничный контроль и соответствующие меры".

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"Все автотранспортные средства, въезжающие в Украину, подвергаются углубленному осмотру с привлечением служебных собак и необходимых технических средств пограничного контроля. Такие же мероприятия проводятся в железнодорожных пунктах пропуска", - конкретизировали пограничники.

"Также от местных жителей Сумской области поступила информация, что в сопредельном пункте пропуска "Суджа" (РФ), российские пограничники опрашивают граждан, которые пересекают границу. Россиян интересовало наличие у украинских пограничников стрелкового и бронетанкового оружия", - сообщают в Госпогранслужбе.