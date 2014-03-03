Россию заподозрили в подготовке вторжения в Украину через сухопутные границы

Стягивание войск и техники к восточным границам Украины свидетельствует о подготовке России к возможному вторжению в наше государство через сухопутные границы страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

Читайте такжеЕС угрожает ввести санкции, если Россия продолжит конфронтацию

По его словам, по состоянию на 3 марта, по информации Государственной пограничной службы Украины, вблизи границ Харьковской, Луганской, Донецкой областей продолжается накопление войск и военной техники на территории РФ.

Как отметил Перебыйнис, в то же время, по информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, губернатор Ростовской области издал распоряжение о развертывании в Куйбышевском районе лагерей или мест для приема беженцев из Украины.

“Указанные действия представителей государственной власти РФ могут свидетельствовать о подготовке российской стороны к возможному вторжению на территорию Украины через сухопутные границы Украины”, - сказал Перебыйнис.