Парубий считает, что сегодня провокации в Крыму устраивают российские спецслужбы

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Вчера на Майдане я говорил о внешней угрозе. Многие убеждали, что я преувеличивал. Я утверждал и утверждаю, что и раньше российские спецслужбы пытались реализовать кремлевский сценарий в Украине”, - пишет Парубий.

“Сейчас они уже действуют открыто. Я это утверждаю со знанием дела. Сейчас нужно прекратить любые политические дискуссии, партийные дрязги, войну на взаимоуничтожение. Все, кто болеет за Украину, должны объединиться и действовать вместе. Только при таких условиях мы быстро остановим провокации в Крыму”, - отмечает он.

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Как сообщал УНИАН, утром 27 февраля в Симферополе неизвестные захватили парламент и правительство автономии и установили на зданиях российские флаги. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

Около полутысячи людей с флагами России и Крыма возле парламента требовали назначить референдум о государственной принадлежности автономной республики.