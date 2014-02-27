В Укргосреестре опровергают захват архивов Министерства юстиции в Киеве

Государственная регистрационная служба Украины сообщает о работе в штатном режиме и взаимодействии с общественностью.

«Никакого вмешательства в работу или захвата архивов или баз данных Министерства юстиции Украины или Государственной регистрационной службы Украины не происходило», - говорится в сообщении пресс-службы Укргосреестра, переданном УНИАН.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, СМИ сообщили, что в Киеве происходит захват архивов Министерства юстиции. Неизвестные люди в масках - при этом вооруженные - ворвались в здание Минюста на улице Марины Расковой и пытаются изъять архивы ведомства.

Об этом LB.ua сообщил возможный кандидат на должность министра юстиции Павел Петренко.

"Это какая-то провокация, - заявил при этом Петренко. - Мы сейчас разбираемся с тем, что происходит".

По его словам, на место происшествия выехали бойцы самообороны Майдана. Как сообщил Виталий Ярема, в Минюст направлен и отряд милиции.