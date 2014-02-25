Рада разрешила Турчинову подписывать законы

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 316 из 369 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением, которое внесено народным депутатом Украины Русланом Кошулинским, предусмотрено уполномочить исполняющего обязанности Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины Турчинова на подписание законов Украины, принятых с 21 февраля 2014 года на период до осуществления соответствующих полномочий Президента Украины.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

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