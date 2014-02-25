Рада разрешила Турчинову подписывать законы
11:24, 25 февраля 2014Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление "О полномочиях исполняющего обязанности Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова на подписание законов Украины" (регистрационный номер 4261)
Турчинов получил полномочия подписывать законы
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 316 из 369 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением, которое внесено народным депутатом Украины Русланом Кошулинским, предусмотрено уполномочить исполняющего обязанности Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины Турчинова на подписание законов Украины, принятых с 21 февраля 2014 года на период до осуществления соответствующих полномочий Президента Украины.
Постановление вступает в силу с момента его принятия.
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