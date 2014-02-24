По делу о похищении Луценко и Вербицкого задержаны два чиновника МВД - Махницкий
По делу о похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого задержаны два высокопоставленных чиновника МВД.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента уполномоченный Верховной Рады по контролю над деятельностью Генпрокуратуры Олег Махницкий.
Он отметил, что Генпрокуратура совместно с МВД расследуют уголовное производство “по факту незаконного похищения Луценко и Вербицкого”.
“Задержаны два человека, и это высокопоставленные должностные лица Министерства внутренних дел”, - отметил Махницкий.
Как сообщал УНИАН, 22 января тело львовского активиста Вербицкого было найдено в лесу вблизи села Гнидын Бориспольского района Киевской области.
Вербицкий вместе с общественным деятелем Игорем Луценко был похищен 21 января из Александровской больницы, куда Луценко привез Вербицкого после ранения в столкновениях на улице Грушевского. Двух активистов похитили 10 неизвестных молодчиков, вывезли за город, истязали и допрашивали, а затем порознь бросили в лесу на морозе. Луценко с перебитой ногой удалось доползти до места, где ему смогли оказать помощь.
Следственным отделением Бориспольского горотдела ГУ МВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.