По делу о похищении Луценко и Вербицкого задержаны два чиновника МВД - Махницкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента уполномоченный Верховной Рады по контролю над деятельностью Генпрокуратуры Олег Махницкий.

Он отметил, что Генпрокуратура совместно с МВД расследуют уголовное производство “по факту незаконного похищения Луценко и Вербицкого”.

“Задержаны два человека, и это высокопоставленные должностные лица Министерства внутренних дел”, - отметил Махницкий.

Как сообщал УНИАН, 22 января тело львовского активиста Вербицкого было найдено в лесу вблизи села Гнидын Бориспольского района Киевской области.

Вербицкий вместе с общественным деятелем Игорем Луценко был похищен 21 января из Александровской больницы, куда Луценко привез Вербицкого после ранения в столкновениях на улице Грушевского. Двух активистов похитили 10 неизвестных молодчиков, вывезли за город, истязали и допрашивали, а затем порознь бросили в лесу на морозе. Луценко с перебитой ногой удалось доползти до места, где ему смогли оказать помощь.

Следственным отделением Бориспольского горотдела ГУ МВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.