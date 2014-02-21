В Тернополе активисты Автомайдана патрулируют дороги, обеспечивая выполнение ПДД

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, в частности вчера в Тернополе автомайдановцы остановили два автомобиля, водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения, а следовательно несли угрозу жизни окружающих.

«Люди вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Правоохранители прибыли с опозданием и в гражданской одежде, поскольку служебные автомобили в настоящее время повреждены, поэтому пришлось искать частный транспорт. В отношении нарушителей было составлены административные протоколы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения)», – сообщили в областном управлении милиции.

При этом милиционеры выразили благодарность за помощь и понимание гражданам, которые приобщились к охране общественного правопорядка в городе и области: депутатам всех уровней, общественным организациям и формированиям, воинам-афганцам, автомайдановцам, предпринимателям и всем неравнодушным жителям области.

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«Благодаря совместным усилиям милиции и общественности не допущено совершение тяжких преступлений, чрезвычайных происшествий, мародерства и других правонарушений. За минувшие сутки в области криминогенная ситуация не ухудшилась», – констатируют в областном управлении милиции.