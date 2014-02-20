На Майдане снайперы отстреливают раненых, пули пробивают бронежилеты ВИДЕО

Кровавое побоище на Площади Независимости началось около 8:00. Спровоцировать столкновения могли "титушки". Бойцы Самообороны преследовали спортивных парней и силовики, вероятно, подумали, что они планируют штурм административных зданий, сообщает ТСН.

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В активистов начали стрелять на поражение и не прекращали, даже когда протестующие отошли и пытались оттащить тела погибших.

Дорогу возле Администрации президента залило кровью. Люди полтора часа не могли пошевелиться, прячась от снайперов за деревьями и бордюрами.

Очевидцы говорят, что пули пробивают щиты и бронежилеты. Сейчас возле Лядских ворот лежат 11 погибших, еще 13 находятся в гостинице "Украина". Стреляют в активистов прямо перед камерами журналистов. Двух молодых людей ранили в шею перед съемочной группой ТСН.

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Протестующие немедленно оттащили раненых до кареты скорой. Несмотря на кровавые события, активисты с Майдана идти не собираются, а продолжают укреплять баррикады.