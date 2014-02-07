В московских аэропортах из-за Олимпиады усилен санитарно-карантинный контроль

Как сообщили УНИАН в Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), усиленный режим контроля будет действовать до 21 марта.

«При осуществлении государственной функции санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проверяется декларация воздушного судна, санитарное состояние воздушного судна. Проводится опрос экипажа, выясняется, предъявляли ли пассажиры жалобы на состояние здоровья во время рейса», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в период подготовки к работе с представителями заинтересованных служб аэропортов был отработан механизм досмотра пассажиров и членов экипажей воздушных судов, с применением технических средств дистанционной термометрии тела.

По информации ведомства, все воздушные суда, прибывающие в международные аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», на борту которых имеются пассажиры, следующие на Олимпиаду в г. Сочи, досматриваются сотрудниками санитарно-карантинных пунктов Территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по г. Москве на транспорте.

На данный момент больных, подозрительных на инфекционные заболевания, не выявлено.