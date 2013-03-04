Еврокомиссар по энергетике рассказал о перспективах украинской ГТС

Об этом сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

Он отметил, что газотранспортная система Украины является самой важной в Европе, но для ее поддержания и обновления нужны немалые инвестиции. По словам Г.Эттингера, при поиске таких инвестиций нужно учитывать обязательства Украины перед Единым энергетическим сообществом (ЕЭС), в том числе по обеспечению доступа третьих сторон к ГТС. «Это правило становится особенно важным, учитывая перспективы промышленной добычи сланцевого газа, а также возможную потребность в реверсной прокачке европейского газа»,- сказал Г. Эттиингер, добавив, что ранее украинская ГТС являлась преимущественно транзитной системой, которая прокачивала российский газ на Запад, а теперь она постепенно превращается в гибкую инфраструктуру.

«Это право вашего правительства — решать, в чьей собственности будет ГТС, кто получит возможность оперативного управления ею. Если Киев решит, что эта роль должна принадлежать "Газпрому" — окей, почему бы и нет? "Газпром" участвует также в других трубопроводных проектах, в том числе на территории ЕС. Но в этом случае "Газпром" должен принять правила, которые действуют в ЕЭС. И Украина как член сообщества обязана учитывать это»,- сказал Г.Эттингер.

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«Мы же можем предложить Украине трехсторонний консорциум, в состав которого вошли бы российский участник, НАК "Нафтогаз Украины" с украинской стороны и европейский бизнес»,- добавил он.

По словам Г.Эттингера, речь идет не только об участниках газового рынка, в нем могут принять участие финансовые учреждения, банки, страховые компании. «Это — наше предложение, наша идея. И если ваше правительство согласится, мы станем арбитром в переговорах по данному вопросу с европейской газовой промышленностью и, возможно, с представителями финансового сектора. Но если с вашей стороны не будет решения о поддержке такого формата, то мы не станем проявлять дальнейшей активности. Так что ключ находится в руках вашего правительства»,- сказал еврокомиссар.

Он также считает логичным, чтобы в консорциуме были представлены все три стороны. «Для ведения газового бизнеса нужно, чтобы кто-то производил газ, кто-то его потреблял и кто-то осуществлял транзит. И логично, чтобы в консорциуме были представлены все три стороны — продавец, покупатель и транзитер. Это будет лучшей гарантией того, что однажды кто-то из троих не решит заблокировать систему и что ваша ГТС будет оставаться востребованной»,- сказал Г.Эттингер.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

Сегодня, 4 марта, должен состояться Визит Президента Украины Виктора Януковича в Москву.

1 марта пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Президенты России и Украины Владимир Путин и В.Янукович на предстоящих 4 марта переговорах в Москве обсудят энергетическое сотрудничество двух стран, в том числе ситуацию, связанную с газотранспортной системой Украины, но никаких документов подписывать по итогам встречи не планируется.

«Стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетике», - сообщил он, добавив, что речь, в том числе, идет и об украинской ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.