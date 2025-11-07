Зима 2025 может стать настоящим "взрывом" цветов.

Еще недавно колготки существовали только для тепла, а в моде оставались черные, телесные, максимум - серые цвета. Но осень/зима 2025 провозглашает новую эру - эру цветных колготок, которые превращают образ в настоящее заявление о стиле.

Как пишет City Magazine, на подиумы Prada, Calzedonia, Miu Miu и Cecilia Bahnsen они вернулись с размахом. И речь не о детских пастелях, а о глубоких и смелых оттенках, создающих контраст, подчеркивающих фигуру и добавляющих образу характера.

Красные колготки

Красный в этом году - не просто тренд, а манифест силы, уверенности и современной женственности. Полупрозрачные красные колготки добавляют образу аристократизма, сексуальности и драматизма. Недаром их носят во всех модных столицах мира.

Их советуют носить с черным или белым total look/бордовой юбкой и красной помадой/под коричневое или camel-пальто/с балетками или Mary Jane.

Кобальтовые колготки

Кобальтовый - это цвет электропопа с глубоким басом. Он сразу привлекает внимание, но не кричит. Смотрится дорого даже в простых сочетаниях и добавляет образу урбанистического шарма.

Носите их под серое шерстяное платье с белой обувью и синим подводом для глаз/с бежевым или кремовым пальто/с металлическими или серебряными туфлями.

Изумрудные колготки

Изумрудный - любимый цвет модных редакторов этого сезона. Он драматический, изящный и загадочно-аристократический. Идеален для театра, свидания или просто дня, когда хочется быть женщиной с историей.

Как сочетать: с бархатом или сатином/с кашемиром, шерстью или твидами/с черными лодочками или бордовыми ботильонами/с темно-синим платьем и золотыми аксессуарами.

А что с черными колготками?

Они никуда не исчезнут, как и белая футболка или тренч. Но обозреватели предупреждают, что этот сезон не о безопасных решениях. Поэтому пусть черные колготки немного отдохнут в ящике, а настроение и образ поднимут те, что в цвете.

