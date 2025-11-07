"Холостяк" признался, что это расставание было для него очень сложным.

Главный герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о трудном расставании со второй женой Тиной Антоненко.

"Я чувствовал, что теряю себя… Отношения, которые на тот момент были, они не раскрывали идентичность друг друга… Замалчивались какие-то вещи, которые нас не устраивали. И мы молчали, консервировали это несколько лет. Но я пытался дать какое-то время, находил много отмазок", - поделился он в 4-м выпуске проекта.

Он признался, что это расставание было для него очень сложным:

"Наверное, через призму того, что я был очень неравнодушен к ней… Я понимал, что у меня идет работа с психологом, и мне сейчас нужно разобраться с собой".

Актер добавил, что это был период, когда он снимался "везде, где только можно":

"Я боялся кому-то отказать, потому что думал… ну, как? Это же работа… Я не мог найти какой-то образ, я соглашался в каких-то ну прям уже… соглашался на супер х…..е сериалы. Я себя просто загнал и спопсил себя внутри для самого себя. В какой-то момент это закончилось, слава Богу. Сделано много выводов. Тот период раскрыл меня, которого я принял, и мне стало с собой супер комфортно в первую очередь".

Напомним, ранее на шоу "Холостяк" 2025-го Тарас Цымбалюк откровенно рассказал о своих бывших женах.

