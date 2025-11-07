Новый выпуск проекта был посвящен повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

Романтическое реалити-шоу "Холостяк" покинули две участницы. В 4-м выпуске 14-го сезона главный герой проекта, украинский актер Тарас Цымбалюк не вручил розы Надежде Авраменко и Юлие Артюх.

"Холостяк" 2025 - 4 выпуск

Новый выпуск шоу был посвящен повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

"Маленький принц" - эта сказка стала для меня прорывом, потому что так умело подсвечивать глобально важные вещи для человечества (любовь, уважение, ответственность) такой доступной формой надо уметь. Эту неделю я решил связать с тематикой сказки "Маленький принц", - отметил Тарас.

Воплощать и реализовывать эту идею Цымбалюк начал со свидания с Надин Головчук, которую он пригласил в Киевский планетарий. В начале свидания зашла речь о возрасте, что, судя по всему, несколько расстроило актера.

"Не понимаю, почему меня на этом проекте так часто спрашивают о возрасте. Мне 35 лет, и меня уже трижды назвали дедом", - отметил он.

Однако, в целом свидание прошло удачно, и Надин получила розу.

На второе свидание Тарас позвал Валерию Жуковскую, Надежда Авраменко и Диана Зотова. Им он устроил субботник. После него розу "холостяк" вручил Лере.

"Лера себя глубоко проявила себя в нашем разговоре. Она взвешенная интеллигентная, очень милая. Мне хотелось на приятной ноте с ней завершить наше свидание", - признался Цымбалюк.

На еще одно свидание Тарас позвал Ирину Кулешину и Юлю Артюх. И по правилам шоу, это было свидание "на вылет". Одна из девушек после него не вернулась на проект. И это была Юля.

"Когда мы были с ним вдвоем, мне казалось, что все было очень гармонично. Возможно, у Иры другая энергетика, которая ему ближе. Возможно, она себя по-другому раскрыла", - отметила она.

И уже на церемонии роз стало известно, что шоу покинет Надежда Авраменко.

Напомним, в 4-м выпуске шоу "Холостяк" 2025 Цымбалюк впервые откровенно рассказал о сложном разрыве со второй женой.

