Курс гривни к евро установлен на уровне 48,51 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,51 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,88/41,91 грн/долл., а евро - 48,46/48,49 грн/евро.

В обменниках Украины средний курс доллара 7 ноября составил 42,07 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42 гривни. При этом курс наличного евро в обменниках составлял 48,75 грн/евро, а курс продажи - 48,60 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в банках Украины остался на прежнем уровне и составлял 42,27 гривни за доллар, а средний курс евро к гривне вырос на 3 копейки и составлял 48,83 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 3 копейки и составляет 42,23 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,63 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

