Судьба Покроська не будет определять дальнейшую траекторию войны, но может создать политические проблемы для Киева.

Несмотря на то, что большинству обозревателей захват Покровска россиянами кажется неизбежным, контроль над руинами этого города не придаст агрессору какого-то мощного импульса для дальнейшего наступления. Об этом на страницах издания Bloomberg пишет колумнист и обозреватель международных событий Марк Чемпион.

Он отмечает, что после провала начального блицкрига и перехода к более позиционной борьбе Россия ставила для себя относительно скромные промежуточные цели - захват городов среднего размера, таких как Бахмут, Авдеевка, а теперь Покровск. И получение каждого из них стоило России огромных потерь людей и техники.

Именно поэтому автор публикации убежден, что и потеря Покровска не станет для Украины катастрофой, несмотря на то, что обе стороны уже умудрились наделить этот город большим политическим значением. Для украинцев это будет очередным ударом по морали, для россиян - единственным значительным успехом после рекордных потерь за текущий год, констатирует Чемпион.

Высокая цена Покровска

Обозреватель отмечает, что оккупация города не откроет россиянам какую-то прямую и легкую дорогу для захвата остального Донбасса, поскольку за Покровском находится новая линия украинской обороны.

Марк Чемпион проводит параллель с захватом Авдеевки. После оккупации этого города россиянам понадобилось 20 месяцев, чтобы пройти менее 50 километров до Покровска. За это время количество погибших и раненых россиян в Украине почти утроилось с 400 тысяч до 1,147 миллиона.

Чемпион акцентирует, что исход войны будет определяться способностью и волей обеих сторон продолжать борьбу, а не контролем над такими городами, как Покровск. Единственная реальная опасность, которую, по мнению обозревателя может создать падение города, - это то, что Путин на примере Покровска может снова убедить Дональда Трампа, что Украина якобы уже стоит на грани коллапса.

Бои за Покровск: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Юрий Федоров прогнозирует, что бои за Покровск могут продолжаться еще до двух недель. При этом эксперт предупреждает об опасности, которую представляет "горловина мешка" - трехкилометровый участок между российскими позициями, через который идет обеспечение Сил обороны.

Также мы рассказывали, что Покровск стал опасной дилеммой для Киева и шансом для Путина. Россия может использовать захват города, чтобы подтвердить свой нарратив о неизбежности поражения Украины.

