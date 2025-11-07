Однако в Европе до сих пор не приняли окончательное решение.

США полностью поддерживают использование Евросоюзом замороженных российских активов как инструмента для помощи Украине и завершения войны с Россией, пишет Reuters.

Поскольку Запад стремится усилить давление на Москву, Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро — большую часть из российских суверенных активов, замороженных в Европе, — без их конфискации.

Вашингтон "абсолютно поддерживает ЕС и шаги, которые они предпринимают сейчас, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент", — сказал один из источников издания на правах анонимности.

Что известно о замороженных активах РФ в Европе

После того как кремлевский диктатор Владимир Путин ввел войска в Украину в 2022 году, США и их союзники запретили транзакции с Центральным банком и Минфином РФ, заблокировав около 300 млрд долларов российских активов в европейских финансовых учреждениях.

Сообщается, что инициатива по их использованию задерживается из-за возражений Бельгии, на территории которой находится большая часть этих активов. В свою очередь, Германия заявила, что недавние случаи появления дронов над аэропортами и военными базами в Бельгии были "посланием Москвы" с предупреждением не трогать ее деньги.

И хоть Кремль отрицает какую-либо причастность к инцидентам с беспилотниками над Европой, у Путина пообещали "болезненный ответ" в случае изъятия российских активов.

Усиление давления на Россию

В новой попытке остановить войну России в Украине президент США Дональд Трамп ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла" — двух крупнейших нефтяных компаний РФ, добавив их к беспрецедентному пакету экономических ограничений, направленных на давление на Москву и на тех, кто ведет с ней бизнес.

Этот шаг подчеркнул намерение Вашингтона сжать финансовые возможности России и вынудить Кремль пойти на мирное соглашение в рамках полномасштабного вторжения в Украину, которое длится уже 3,5 года. Сообщается, что Вашингтон внимательно наблюдает за последствиями санкций против российской нефти, имея в арсенале дополнительные меры, которые можно было бы предпринять для усиления давления на Путина.

Ранее УНИАН сообщал, что отказ от "репарационного кредита" для Украины будет стоить ЕС очень дорого. Сообщается, что если план использования российских активов останется нерассмотренным, 27 государств-членов блока должны либо разрешить совместные заимствования, что станет серьезным испытанием для их бюджетов.

Однако, в то же время, СМИ пишут, что Евросоюз готов залезть в долги ради поддержки Украины. Рассматривает возможность общего долга и двусторонних грантов для покрытия дефицита финансирования Украины.

