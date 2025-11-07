Президент США подтвердил, что саммит в Будапеште сорвался из-за нежеланиия Путина останавливать войну.

В Белом доме состоялась встреча лидеров США и Венгрии, в ходе которой Виктор Орбан пытался выставить Евросоюз главным виновником затягивания войны. Это следует из прямой трансляции с места событий.

"Насчет встречи с Путиным - мы говорили об этом с Виктором. Он понимает Путина и знает его очень хорошо. И мне кажется, что Виктор считает, что в недалеком будущем мы добьемся окончания этой войны", - заявил президент США в ходе встречи.

В свою очередь венгерский премьер попытался оседлать свою любиму тему о том, насколько неправильный у Брюсселя подход к войне в Украине.

"Единственные правительства, выступающее за мир, - это правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия. Все остальные правительства предпочитают продолжать войну, потому что многие из них думают, что Украина может победить на линии фронта, что является неправильным пониманием ситуации", - сказал Орбан.

Дональд Трамп решил поинтересоваться у своего венгерского друга, действительно ли он не верит в возможность украинской победы.

"Вы знаете, чудо может произойти", - ответил Орбан со сконфуженной улыбкой.

Кроме того журналисты поинтересовались, есть ли у Белого дома какие-то разногласия с русскими, которые помешали проведению саммита с Путиным в Будапеште.

"Основной вопрос заключается в том, что они не хотят пока останавливаться, но я думаю, что они это сделают. Они теряют по 7000 солдат в неделю. Россия теряет больше солдат, но обе страны теряют много людей", - ответил Трамп.

Как писал УНИАН, после введения новых нефтяных санкций против России США потребовали, чтобы страны ЕС тоже максимально сократили покупку российских нефти и газа. В частности это требование было выставлено и Венгрии. Виктор Орбан отправился на встречу с Трампом, надеясь добиться исключения для Венгрии из новых нефтянных санкций.

Тем временем президент Украины сегодня подчеркнул, что незавивисимо от желаний Будапешта Киев больше не будет позволять поставки российской нефти в Европу, в том числе и в Венгрию.

