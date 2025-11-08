Работы проводились в преддверии запланированного строительства шоссе.

Археологи обнаружили свидетельства существования древней религиозной практики на севере Израиля, а также винодельческий пресс возрастом около 5000 лет - один из древнейших, когда-либо обнаруженных в стране. Об этом пишет CBS News.

Винодельческий пресс, который также является самым ранним памятником виноделия в Израиле, был найден во время раскопок на археологическом объекте Тель-Мегиддо, сообщило Израильское управление древностей

Там отметили, что работы проводились в преддверии запланированного строительства шоссе через тот же район.

Официальные лица заявили, что винодельческий пресс, вырезанный из камня, свидетельствует о существовании на этом месте религиозной группы ханаанеев тысячи лет назад. Хананеи были древним коренным народом, населявшим территорию, известную как Ханаан, которая располагалась в "Леванте" вдоль восточного побережья Средиземного моря, от Греции до Западной Европы, согласно данным EBSCO.

Они представляли собой смешанную этническую группу, хотя Еврейская Библия отделяет их от израильтян и учит, что израильтяне прибыли сюда позже. Доктор Амир Голани и Барак Цин, руководители раскопок Израильского управления древностей, заявили, что открытие винного пресса беспрецедентно. В заявлении говорится:

"До сих пор косвенные доказательства указывали на то, что вино могло производиться 5000 лет назад, но у нас не было неопровержимых доказательств - неопровержимого доказательства, которое бы ясно показывало, когда это произошло в нашем районе. Этот винный пресс наконец предоставляет новые и чёткие доказательства того, что раннее виноделие действительно существовало здесь".

Интересно, что помимо винного пресса, археологи обнаружили модель небольшого храма и один набор церемониальной утвари возрастом около 3300 лет. Они вошли в более обширную коллекцию предметов, найденных во время раскопок в регионе, которые "обнаружили множество находок разных периодов". Их открытия охватывают ранний бронзовый век, который длился примерно с 3300 по 3000 год до н.э., и поздний бронзовый век, который длился примерно с 1550 по 1400 год до н.э.

В этом районе, по словам властей, были обнаружены новые свидетельства пребывания ранних ханаанских поселенцев. Среди них - жилые постройки, обнаруженные вокруг винодельческого пресса, ритуальные сосуды и керамика, привезенная с Кипра, которые, как считается, проливают свет на некоторые ритуальные церемонии и культуру древних народов.

