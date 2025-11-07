Управляющий делами Бучанского горсовета Дмитрий Гапченко рассказал, что 21 человек на данный момент считается пропавшим без вести, а тела 43 человек до сих пор не удалось опознать.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялась презентация двух книг, рассказывающих о преступлениях оккупантов в Ирпене и Буче в начале полномасштабного вторжения в феврале марте 2022 года. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Книги о событиях февраля-марта 2022 года в городах-спутниках Киева Ирпене и Буче представила их автор, Ольга Воробьева.

В изданиях, которые называются "Голоса памяти. Буча - город-герой" и "Непокоренный Ирпень", собраны свидетельства жителей этих двух городов о преступлениях российских оккупантов, в частности о массовом целенаправленном убийстве гражданских жителей. Также в изданиях содержатся фото доказательства преступлений оккупантов и фотографии послеоккупационного времени, когда проводились эксгумации братских могил и перезахоронения тел жертв оккупантов.

Автор книг Ольга Воробьева отметила, что "рашизм пытается намеренно уничтожить украинцев как нацию, и книги являются свидетельством этого. В Буче они убили шестерых детей, в Ирпене - четырех. Они убивали мужчин, женщин, стариков, детей, они стреляли в спины, расстреливали авто. Людьми их назвать нельзя".

В свою очередь, управляющий делами Бучанского горсовета Дмитрий Гапченко отметил, что в бучанской общине в течение 33 дней оккупации с 27 февраля по 31 марта был убит 581 человек, 21 до сих пор являются пропавшими без вести, 33 - находятся в плену, а тела 43 погибших не опознаны по сей день.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля 2022 г. мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали из города российских оккупантов. Перед отступлением захватчики минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки.

На улицах города впоследствии обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей. Также в городе нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей.

