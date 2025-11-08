По его словам, там пересекаются промышленные, энергетические и военные интересы.

Александровское направление - это треугольник, где сходятся три области: Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области. Об этом рассказал командир роты БпАК 1-го механизированного батальона 110-й отдельной механизированной бригады Владимир Мищенко "Дантес".

По его словам, там пересекаются промышленные, энергетические и военные интересы.

"Кто контролирует эту территорию, тот имеет решающее влияние на ситуацию на востоке и на юге страны. Как мы знаем, что здесь проходит артерии железнодорожные, артерии энергетические, поэтому контролировать нужно этот треугольник", - сказал он в эфире Еспресо.

Видео дня

Защитник утверждает, что если мы его потеряем, то с логистикой станет намного тяжелее и это позволит россиянам ближе подойти к Запорожью, Днепропетровской области и Запорожской областей.

"Поэтому нужно отбивать, контролировать и не допустить врага непосредственно к этой территории. Я думаю, что, в принципе, он хочет прорваться через нас, а там выбирать маршрут. Но не забывайте, что еще есть логистический маршрут, который продолжается через Покровское и прямо идет на Запорожье. Так это прямая дорога в Запорожье. С другой стороны Гуляйполе, так же же. Поэтому они пытаются", - рассказал Мищенко.

Военный уверен, что они хотят и в Запорожье добраться, и в город Днепр. Он добавил:

"Поэтому, я думаю, что где успешнее всего у них получится, туда они пойдут. Но я сомневаюсь, что у них что-то получится. Потому, что мы держим фронт, вкопались, вгрызлись и уничтожаем врага. Мое личное мнение, что у него на нашем направлении ничего не получится".

Война в Украине - ситуация на фронте

Военный эксперт Юрий Федоров высказал мнение, что в Донецкой области бои за Покровск между ВСУ и оккупационной армией РФ будут продолжаться, вероятно, еще одну или две недели.

По его словам, российские войска продвинулись и заняли определенную территорию вблизи Мирнограда и некоторую часть Покровска - "вошли клином, который, якобы, вбит в центр города".

Вас также могут заинтересовать новости: